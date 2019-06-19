الأمة الكويتي يناقش الاستعدادات الأمنية للحرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الكويت

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إدراج طلب مناقشة بشأن استعدادات بعض الجهات الأمنية للتعامل مع أي طارئ على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

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وقال الغانم، في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة أمس «وفقا لقرار المجلس فسيكون طلب مناقشة استعدادات بعض الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني والجيش والداخلية للتعامل مع أي طارئ موجودا على جدول الأعمال».

وذكر أنه بدءا من الأسبوع المقبل سيكون جدول المجلس حافلا بالجلسات سواء تلك المخصصة لإقرار القوانين أو المخصصة لإقرار الميزانيات، وذلك حتى جلسة فض دور الانعقاد الحالي المقررة في الثاني من يوليو المقبل.

وكان النائب محمد الدلال وجه سؤالا في وقت سابق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال فيه «نظرا للظروف المحيطة بمنطقة الخليج والإقليم والتي تحمل نذور الأزمات الأمنية والعسكرية وخطورة ذلك على الكويت وعلى المواطنين والمقيمين مما يتطلب معه معرفة مدى استعداد وزارة الداخلية وبالأخص الإدارة المختصة بالدفاع المدني ومدى توفر الاستعدادات القائمة لمواجهة الأزمات الأمنية المتوقعة والظروف المستجدة».