مصر تترأس اجتماعا لشركاء السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لترؤس اجتماع بمقر الاتحاد الأفريقي لوزراء خارجية الشركاء الإقليميين للسودان. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ بأن الاجتماع الذي دعت إليه مصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، يأتي استكمالا لمساعيها الرامية لتنسيق الرؤى الإقليمية التي تهدف إلى توفير المناخ المواتي الذي يحفز مختلف الأطراف السودانية على استئناف الحوار المباشر وتعزيز العمل المشترك فيما بينها، وذلك وصولا إلى اتفاق حول إدارة المرحلة الانتقالية.



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