الربيعة يبحث مع عبداللاييف المساعدات السعودية لأذربيجان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أمس، مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين المركز وأذربيجان.

وأشاد السفير الأذري بالمستوى المهني المميز للمركز ورسالته السامية في دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم وخصوصا بلاده أذربيجان، مثمنا دور المملكة التي قدمت أكثر من 100 مليون دولار كدعم إنساني وتنموي لجمهورية أذربيجان بمجالات عديدة.