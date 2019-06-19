باخرة برنامج الغذاء العالمي تبرهن على كذب الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت ميليشيات الحوثي الإرهابية عن مسرحية هزلية جديدة بمنعها الباخرة «إس كي فرندشيب» التابعة لبرنامج الغذاء العالمي من تفريغ 120 ألف كيس دقيق قمح في ميناء الحديدة، تحت مزاعم أنها فاسدة، وبرهنت على أن الانسحاب من موانئ الحديدة وفقا لخطة إعادة الانتشار أحادي الجانب مجرد خدعة وكذبة كبيرة على الأمم المتحدة.

وأشارت الحادثة إلى زيف الادعاءات الحوثية وعمليات التضليل التي تمارسها في سياق تنفيذ اتفاقية السويد، وأكد المراقبون أن القرار الحوثي بمنع تفريغ الباخرة يكشف استمرار سيطرة الميليشيات على موانئ الحديدة خلافا لتصريحات الأمم المتحدة التي تحدثت عن انسحابها وتسليم الموانئ لسلطة قوات خفر السواحل وإشراف الأمم المتحدة عليها، وتأتي الإجراءات بعد اتهامات وجهها مدير منظمة الغذاء العالمي ديفيد بيزلي للحوثيين بسرقة المساعدات وتحويلها لما يسمى بالمجهود الحربي.

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وفي السياق أفشلت القوات اليمنية المشتركة المسنودة بالتحالف العربي هجوما شنته ميليشيات الحوثي على المناطق المحررة في مدينة الحديدة غرب اليمن، وأكد مصدر محلي أن الميليشيات الحوثية حاولت تحقيق تقدم شرق ووسط المدينة، في خرق متواصل للهدنة الأممية، غير أنها تلقت ضربات موجعة من قوات الجيش الوطني، كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي جددت قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة، وتسببت بحريق هائل، وهو ثالث مستودع في مجمع إخوان ثابت تحرقه قذائف الميليشيات الحوثية، فضلا عن استهدافها سكن الموظفين.

وزعمت جماعة الحوثي أمس على لسان أحد قادتها أنها توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة على آلية عمل للتفتيش في موانئ الحديدة وتقديم التسهيلات كافة من طرف واحد لتعزيز الثقة تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، ويسعى الحوثيون وفق مصادر في الحكومة الشرعية إلى إلغاء آلية التفتيش والتحقق الأممية القائمة من حمولة السفن المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر في محافظة الحديدة، وهو ما قد يؤدي إلى استغلال الجماعة لهذه الآلية الجديدة من أجل تهريب المزيد من الأسلحة الإيرانية.

مشاهدات يمنية