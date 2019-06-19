رفض يمني لتعليق برنامج الغذاء العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن أعلنت الحكومة اليمنية رفضها إيقاف وتعليق أي مساعدات إنسانية بسبب انتهاكات الانقلابيين الحوثيين للعملية الإغاثية. وطالب بيان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي بضرورة التدخل العاجل وإيضاح كوارث الحوثيين.



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