زيارة تاريخية لأمير الكويت إلى العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس بزيارة وصفت بأنها «تاريخية وذات أبعاد مهمة للعراق».

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله القول إن الزيارة «تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، كما أنها تنطوي على أبعاد مهمة ودلالات حيوية»، وأشار إلى حرص الأمير على دعم جهود إعادة الإعمار في العراق.

وأكد أن الزيارة تمثل فرصة ليتباحث الوزراء الكويتيون مع نظرائهم في الجانب العراقي حول «سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وحسم الملفات العالقة بينهما».

وتركزت الزيارة على جهود احتواء التوترات التي تشهدها المنطقة على خلفية التصعيد الأمريكي مع إيران، وهي الثانية لأمير الكويت للعراق منذ توليه الحكم عام 2006، إذ سبق أن قام بزيارة لها عام 2012. وكانت العلاقات بين الجانبين شهدت سنوات من القطيعة بعد غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت عام 1990.