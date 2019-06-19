البرنامج السعودي لإعمار اليمن يبدأ في معقل الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن افتتاح مكتب في محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية، شمال اليمن، والبدء برصد احتياجات المحافظة للمشاريع التنموية العاجلة وتعيين سعيد الزهراني مديرا للمكتب.

وأوضح المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر أن افتتاح البرنامج لمكتب في محافظة صعدة يأتي ضمن خطة البرنامج التنموية التي تشمل كل المحافظات اليمنية، كما يمتد تأثير هذه المشاريع ليشمل كل شبر من الجمهورية اليمنية، لتكون محافظة صعدة من ضمن المحافظات التي تستقبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إيمانا من البرنامج بأهمية دوره في خدمة كل اليمنيين دون تفرقة أو تمييز.

ولفت إلى أن المكتب بدأ فعليا في تنفيذ زيارات ميدانية شملت مديرية وادي الفرع ومديرية كتاف في محافظة صعدة بهدف رصد احتياجات المديريات والبدء فورا بتدخلات عاجلة لمساعدة الأشقاء اليمنيين. من جانبه لفت مدير المكتب سعيد الزهراني إلى أن جولته خلال اليومين الماضيين شملت الطرق والعبارات والجسور، إضافة إلى المزارع وآبار المياه والمدارس والمراكز الصحية والمحطة الكهربائية، وكذلك مركز دار الحديث للعلوم الشرعية في وادي آل بوجبارة، الذي تعرض للتخريب والتدمير.