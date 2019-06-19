تدمير طائرات مسيرة حوثية مفخخة في لحج وحجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس اعتراض وتدمير طائرة حوثية مسيرة تحمل متفجرات، كانت تتجه للشمال الشرقي فوق مديرية حجة على الحدود اليمنية السعودية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إلى أن قوات التحالف الجوية تمكنت عند التاسعة من صباح أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» كانت باتجاه المملكة، لافتا إلى أن الطائرة المسيرة «تم رصد إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية من محافظة الحديدة، وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة قبل دخولها للمجال الجوي للسعودية».

وأضاف «إن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق ستوكهولم وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار المسيرة، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، مما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق ستوكهولم. كما تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد».

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وبين العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد، وقصفت بغارات عدة مواقع وأهدافا عسكرية للانقلابيين غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة، وطال القصف تجمعات وأسلحة لميليشيات الحوثي الانقلابية في معسكر الحساحس، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم للميليشيات.

وأطلقت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف أمس عملية عسكرية لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيات الحوثي بمشاركة فعالة من وحدات الجيش من محوري بيحان والبيضاء والمنطقة العسكرية الثالثة، وبحضور فاعل للقوات الأمنية والشرطة العسكرية، وبإسناد من قوات التحالف العربي.

وذكرت مصادر ميدانية أن المواجهات الميدانية في اليومين الماضيين بجبهة الزاهر أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي، فيما قتل ما لا يقل عن 18 حوثيا في عمليات الاستهداف التي نفذتها المقاومة المسنودة بألوية العمالقة.