الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في محافظة البيضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الجيش اليمني، استعادته مواقع جديدة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد، وذلك بعد ساعات على إطلاقه عملية واسعة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن وحدات من الجيش اليمني مسنودة بقوات من تحالف دعم الشرعية في اليمن، تمكنت من فرض سيطرتها على المرتفعات الفاصلة بين منطقتي حوران وقانية، كما سيطرت قوات الجيش اليمني خلال المعارك، على عدد من مواقع تمركز المليشيا المطلة على اليسبل بمنطقة الوهبية، ووصلت إلى وادي عبل، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وبالتزامن، قصفت مقاتلات التحالف، مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية، في منطقة الشبكة، بالجبهة ذاتها، مما أدى إلى تكبيد المليشيا خسائر في العدد والعدة.