شكرا لقرائتكم اليمن.. انطلاق عملية عسكرية لتحرير البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت مع ساعات فجر الأربعاء عملية عسكرية في محور محافظة البيضاء اليمنية، حيث استهدفت مقاتلات التحالف، بعدة غارات جوية مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وبدأ الجيش عملية عسكرية ما زالت مستمرة، وسط تقدم لقوات الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وقبائل البيضاء، تم خلالها تحرير مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

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هذا ووجهت قيادة محافظة البيضاء ومركز القيادة والسيطرة، برقية عاجلة لقيادة الألوية المقاتلة هناك وقيادة المقاومة الشعبية أعلنت فيها أن ساعة الصفر دقت وحان موعد التحرير في محافظة البيضاء.

وفي تعز، لقي سبعة عشر عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، بينهم قياديان ميدانيان، وجرح عشرات آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني، صباح الأربعاء، في تعز جنوب غرب اليمن.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش الوطني هاجم، الأربعاء، مواقعَ الميليشيات في الجبهتين الشرقية والغربية لمدينة تعز، عقب قصف مدفعي عنيف، نتج عنه تدمير آلياتٍ عسكرية ومدافع رشاشة، ومتارس قناصين تابعة للميليشيات.