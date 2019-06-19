وزير الدفاع الروسي يعلن عن تدريبات عسكرية مع القوات الخاصة المصرية

أعلن وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ أن "القوات الروسية والبيلاروسية ستقوم بتدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الخاصة المصرية على الأراضي الروسية"، موضحاً ان "التدريبات ستعقد في شهر أغسطس على أراضي منطقة ريازان في روسيا، وسيشارك فيها جنود من بيلاروس".

وأشار إلى أن "قوات المظلات الروسية، ستشارك في مجموعة من المناورات العسكرية لعام 2019 والتدريبات المشتركة لوحدات قوات الردع السريع الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".