مسؤول أميركي: لا شروط مسبقة لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

أعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون عن "عدم وجود شروط مسبقة لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية"، داعية إلى "المزيد من الجهود في مجال نزع الأسلحة النووية".
ولفت الى ان "وعود بيونغ يانغ بالتخلي عن الأسلحة النووية تمثل أهمية كبرى في العلاقات بين البلدين".
وأشار الى أنه "لا يمكن لنا أن نحرز تقدما كافيا بدون خطوات ذات معنى وقابلة للتحقق في مجال نزع الأسلحة النووية".
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