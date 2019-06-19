الخارجية الألمانية تطالب بتفسير سريع وكامل لسبب وفاة مرسي

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية رينيير بريول بـ"تفسير سريع وكامل لسبب وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي"، مشيرةً إلى أنه "يمكنني أن أقول إننا نشعر بالذهول لوفاة محمد مرسي ، أول رئيس منتخب بحرية في مصر، ونعرب عن تعازينا لعائلته وأقاربه".
والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية التخابر مع "حماس".
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