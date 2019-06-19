عز الدين: المحاصصة السياسية تلعب دورها في ملف التعيينات

لفتت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب ​عناية عز الدين​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "العقبات في التعيينات هي في النتيجة التي لايتم الأخذ بها في مجلس الوزراء"، مشيرة إلى لأن "المحاصصة السياسية تلعب دورها في هذا الملف".

وأوضحت عزّ الدين أن "بعد المقابلات التي قمنا بها لم يتم الموافقة على الأشخاص الذين قدموا وقبلناهم، مع اننا اتبعنا الآلية المعتمدة".