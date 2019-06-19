كيدانيان: لبنان سيشهد هذا الصيف بين 70 و80 مهرجانًا بدلًا من 150

أكّد وزير السياحة اواديس كيدانيان، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق مهرجانات جونيه لصيف 2019 تحت عنوان "بنص جونيه"، أنه "تمّ تنظيم المهرجان لجميع الناس لكافة الطبقات من الدخل المحدود والمتوسط"، مشيرًا إلى أن "ضيق الأحوال المادية دفعنا للاستغناء عن المغنين والفنانين غير اللبنانيين وسنعتمد على اللبنانين وحسب وهذا أفضل في رأيي".

ولفت كيدانيان إلى "أنني سأقوم بجهدي كوزير مع جهات راعية وأطلب من شركة طيران الشرق الأوسط بالطريق التي تراها مناسبة الإعلان عن مهرجان جونيه"، كاشفًا "أنني كنت من السباقين مع زملائي خلال موازنة موازنة 2019، في الاصرار على تأمين الأموال لمشروع مرفأ جونيه لأن وجود المرفأ سيغير النمط في المدينة".

وأضاف أن "في القريب العاجل سيكون في جونيه باخرة تؤمن رحلات بحرية بين لبنان وقبرص"، مشددًا على أن "الأمور جيدة وأنا على يقين أن الحركة السياحية ستكون جيدة هذا الصيف لأن الاغتراب اللبناني والسياح سيعطونا نافذة أمل".

وأفاد بأنه "سيكون لدينا عدد مهرجانات أقل من العامين الماضيين وهذا دليل عافية"، موضحًا أن "لبنان سيشهد هذا الصيف بين 70 و80 مهرجانًا بدلًا من 150".