رئيس بلدية بعلبك: للتعاون لما فيه مصلحة بعلبك وترك المناكفات

أكد رئيس بلدية ​بعلبك​ ​فؤاد بلوق​ أنه "أخذ عهدًا على التواصل مع المجتمع المدني للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم، لأن العمل البلدي هو تكامل وشراكة مع المجتمع المحلي الذي انتخبه لتولي هذه المسؤولية"، مشيرًا إلى أن

ودعا الجميع، خلال لقاء حواري مع "لقاء بعلبك الثقافي والإنمائي"، إلى "التعاون لما فيه مصلحة المدينة وترك المناكفات التي تضر بالمصلحة العامة، فالجامع بيننا مصلحة مدينة بعلبك، وأي ضرر يلحق بنا جميعا وبأولادنا"، مضيفًا أن "أبواب البلدية مفتوحة للجميع، وخصصنا يوم الأربعاء من كل أسبوع لاستقبال كل المراجعات، وإذا ما وجدنا حاجة اكثر فنحدد يوما آخر، وندعو كل المواطنين الى متابعة أي قضية حتى يتم حلها".

ورأى أن "بالنسبة إلى عدادات اشتراكات المولدات، فثمة آلية حل لهذه المشكلة، ومنها: تركيب العدادات مع مراعاة إضافة مبلغ قليل بسبب التشغيل بعد منتصف الليل، فرض قيمة مقطوعة بناء على دراسة كلفة التشغيل، أو تلزيم شركة لتركيب مولدات والزامها بسعر يصدر عن البلدية، علما بأن إحدى الشركات أبدت تجاوبها، ونأمل خلال فترة قصيرة في حل هذه المشكلة".

من جهته، عرض أمين سر اللقاء دريد الحلاني موضوعي عدم تركيب العدادات على المولدات الكهربائية الخاصة، والحفريات في الطرق الداخلية في المدينة.