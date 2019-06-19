بهية الحريري نقلت الى ابستاني شكاوى مواطنين في القياعة :قطع المياه عن المشتركين غير مبرر

استغربت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​بهية الحريري​ "قيام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بقطع ​المياه​ عن المشتركين في بعض أحياء مدينة صيدا دون انذارهم مسبقا".

ورأت الحريري ان "المستغرب اكثر هو فرض استيفاء هذه الرسوم في منتصف الشهر وقبل الموعد السنوي المحدد لها وتخيير المواطن بين الدفع الفوري وبين قطع المياه وفك العداد".

وفي بيان لها، وصفت الحريري هذا الاجراء من قبل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بـ"غير المبرر، طالما ان السنة لم تنته ولا زلنا في منتصف العام وعلى ابواب صيف تزداد فيه حاجة المواطنين الى المياه التي تتأثر التغذية بها أساساً بعوامل أخرى تتسبب في عدم انتظامها" .

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ودعت الحريري القيمين على المؤسسة الى "عدم التسرع بقطع المياه عن المشتركين في صيدا قبل منحهم الحق في تبلغ الانذار الرسمي او الموعد المحدد لتاريخ التسديد، ومعالجة مشكلة التأخير في تسديد رسوم المياه عن طريق اتاحة الفرصة للمواطنين لتقسيطها وهذا من حقهم ، بدلاً من أن تحملهم المؤسسة اعباء حياتية ومعيشية مضاعفة نتيجة حرمانهم من مياه الشفة مضافا اليه مطالبتهم بتسديد المستحقات دفعة واحدة ".

وكانت الحريري تلقت من عدد المواطنين القاطنين في منطقة القياعة في صيدا شكاوى عن اقدام عمال فاتورة من قبل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على فك عدادات اشتراكات المياه عن منازلهم ودون سابق إنذار واخذها معهم.

واجرت الحريري لهذه الغاية اتصالا هاتفيا بوزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني ناقلة اليها شكاوى المواطنين حيث وعدت البستاني بمتابعة هذه القضية.