أكدت مصادر بعبدا و"​التيار الوطني الحر​" لقناة "LBC" أن "لا استئثار بالتعيينات، والتعيينات المتبعة ليست ملزمة، والسلة الواحدة غير واردة فهي رمز للمحاصصة ويجب أن تعتمد معايير الكفاءة والإخصاص وهذا ما تم الاتفاق عليه في الإجتماع بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا لـ LBC: لا استئثار بالتعيينات والسلة الواحدة غير واردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.