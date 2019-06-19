حمادة: أجزم عدم وجود مدرسة من دون رخصة إنما خلل بالمستندات أو الاوراق

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة إلى أن "وزير التربية أكرم شهيب أنه لن يجري لطلاب الثانوية العامة ما جرى لطلاب الشهادة المتوسطة"، مشيراً إلى "أنني اجزم عدم وجود مدرسة من دون رخصة بل من الممكن أن يكون هناك خللا بالمستندات أو الاوراق وهذا الامر تتحمل مسؤوليته وزارة التربية"، متسائلا: " لماذا تم التطرق للموضوع قبل يوم من الشهادات المتوسطة أي عن المدرس غير المرخصة؟".
وفي حديث تلفزيوني، أشار حمادة إلى "أننا في كل موقع وطيفي لديما مجموعة من المهام وما يسمى وصف وطيفي لكل عامل أو موظف أي ما هي مهامه"، متسائلا: "هل الرقابة على المدارس لجهة مستنداته هي على أولويا الامور أو على وزارة التربية؟"، مؤكداً "إننا لسنا مع أي خلل أو لا نغطي أي أحد وإذا كان هناك شخصا خارج السياق القانوني فنحن ندعو لمحاسبته واعتراضنا كان أن ما تم الآن لماذا لم يتم من قبل؟".
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