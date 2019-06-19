حسن مراد: المعوقات والتحديات المعيقة للتصدير والتسويق ستكون معالجتها ضمن مهامنا

أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ الى أن "وزارة التجارة الخارجية ليست موجودة لتأخذ دور وزارة الزراعة او الاقتصاد أو دور المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار، بل هي تعنى بملف جديد أنشئ في لبنان وستتعاون وتكون بخدمة والتعاون والتنسيق مع كل طرف يفيد في معالجة هذه المسألة".

وخلال تنظيمه لورشة عمل تحت عنوان "التصدير الزراعي - تحديات وحلول"، أكد مراد أن "كل المعوقات والتحديات التي تعيق التصدير والتسويق ستكون معالجتها ضمن مهام الوزارة، حتى التحديات السياسية حيث ستتم متابعتها مع رئيس الجمهورية وفي الحكومة"، لافتاً الى أن "كل من التصدير والتسويق يحتاجان الى منتج"، ومشددا على أن "الأسباب التي تعرقل التصدير ستعالج لكن على المزارعين والنقابات التعاون لإعتماد التقينات الحديثة، وذلك كي تصل الجهود الى نتيجة".

وأشار مراد الى "أن لبنان ليس فقط بلد خدمات بل بلد صناعي تجاري وزراعي ولديه كل القدرة للنهوض بالقطاع فالنوايا متوفرة وكذلك الحماس في مجلس الوزراء".