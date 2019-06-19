لفتت مصادر مطلعة لقناة الـ"OTV" إلى أن "وزير الخارجية جبران باسيل سيظهر موقف الحكومة اللبنانية في ملف النازحين السوريين في الجولة المقبلة من مؤتمر أستانا"، مشيرةً إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أكد للوفد الروسي أنه لن يألو جهدا لاعادة النازحين، كما أهمية الدعم الروسي لتحقيق هذه العودة في انتظار توصل المشاركين في مسار أستانا التفاوضي إلى حلول نهائية للأزمة السورية"، مضيفة: "رئيس الجمهورية ميشال عون أبلغ رئيس الوفد الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتييف بأن مشاركة لبنان في مسار أستانا ليست موجهة ضد منصة أخرى وأنه يشارك في أستانا طالما هو معني بالنزوح واستقرار سوريا".
وأشارت إلى أن "كلام لافرينتييف مضافا إلى تأكيد الرئيس عون أن مشاركة لبنان في استانا ليست في موجهة أحد تشير إلى عدم ترحيب جهات معينة بمشاركة لبنان في هذا المؤتمر"، لافتةً إلى أن "هناك ضغوطا مباشرة وغير مباشرة غربية وإقليمية مورست لعدم دعوة لبنان إلى أستانا".
وأكدت أن "الجانب الروسي جدي جدا في متابعة مبادرته بشان النازحين السوريين وبدءا من التواصل مع سوريا عبر اللجنة الثلاثية اللبنانية الروسية السورية بعيدا عن تفاصيل مستوى التمثيل فيها أمنيا كان أو سياسيا، كما البحث في عقد مؤتمر يتعلق بوضع آليات لعودة النازحين"، مشيرةً إلى أنه "بعدما كانت مؤتمر بروكسيل المتعاقبة تتعاطى مع الملف من منطلق مساعدة النازحين وكأنهم باقون في أراضي نزوحهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـOTV: الرئيس عون أكد للافرينتييف أهمية الدعم الروسي لتحقيق عودة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.