أكّد وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​، في حديث تلفزيوني، أن "الآلية التي كانت معتمدة للتعيينات في حكومات سابقة جرى تعديلها كما أن هذه الآلية استثنت أحيانًا بعض المواقع"، مشيرًا إلى أن "العقبات هي سياسية ولا داعي لربط سلة التعيينات كاملة ببعضها، إنما يمكن اعتماد مبدأ ما يتوافق عليه ثلثي المجلس، بعدها يمكن لمجلس الوزراء أن يتخذ قراره".

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كانت هذه تفاصيل خبر فنيش: لا داعي لربط سلة التعيينات كاملة ببعضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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