فادي سعد: باسيل يتصرف كأنه الوحيد في هذه الدولة

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​ إلى أن "العلاقة جيدة مع تيار "المستقبل" ونمر بمراحل لا نتفق فيها معهم ولكن العلاقة جيدة"، مؤكداً "اننا مصرون على مبدأ الكفاءة في موضوع التعيينات واحترام الآلية التي اقرت في مجلس الوزراء"، معتبراً أن "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ يتصرف كأنه الوحيد في هذه الدولة".

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