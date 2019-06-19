حواط تابع المشاكل التي تواجه الجمعيات التى تعنى بأصحاب الاحتياجات الخاصة

تابع عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب زياد حواط المشاكل التي تواجه الجمعيات التى تعنى بأصحاب الاحتياجات الخاصة جراء الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الوضع المالي في البلاد وعدم حصول هذه الجمعيّات على الدعم المادي المفترض أن تؤمنه الدولة اللبنانية لها.
واعتبر حواط ان "على الجميع مسؤولية في الضغط على الوزارات والادارات لمعالجة هذا الموضوع الذي اصبح يهدد جميع هذه المؤسسات".
وسيجري حواط الاتصالات اللازمة سعياً لتحسين وضع هذه المؤسسات ، خصوصا وان ما تقوم به يعتبر عملاً اجتماعيّاً ذا طابع رسولي ، ويشكلّ املاً للكثير من العائلات اللبنانية.
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