وزير إسرائيلي: أتوقع انطلاق مفاوضات غير مباشرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بغضون شهر

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس عن "توقعه بانطلاق مفاوضات غير مباشرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية في غضون شهر"، مشيراً إلى "انني آمل بأن نبدأ المفاوضات في الشهر المقبل هذا الصيف".

ولفت إلى أن "اللبنانيين أبدوا استعدادهم للجلوس وحل الخلاف ولكن الموعد لم يتفق عليه بعد"، مشيراً إلى أنه "على ما يبدو ستتمكن الفرق الإسرائيلية واللبنانية المختصة بالطاقة من إجراء أول مسح جيولوجي للمنطقة الحدودية بعد انطلاق المفاوضات"، مضيفا:ً "أتوقع التوصل إلى اتفاق بين البلدين خلال ما بين 6 و9 أشهر".