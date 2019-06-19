الأمم المتحدة: غوتيريس لا يملك لديه السلطة لإطلاق تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي

كشفت الأمم المتحدة أن "الأمين العام للامم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ ليس لديه السلطة أو الصلاحية لإطلاق تحقيق جنائي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، مشيرةً إلى أن "الأمر يتطلب تكليفًا من جهة مختصة طلب من دولة عضو أو من خلال قرار يعتمده مجلس الأمن الدولي".

ولفتت إلى "اننا استلمنا التقرير الذي أصدرته مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد ونقوم بدراسته وفحصه وغوتيريس ليس لديه سلطة أو صلاحية إطلاق تحقيق جنائي في هذه الجريمة وإن لم يكن هناك تفويض من هيئة حكومية فإن الطريق الوحيد هو عبر قرار يصدره مجلس الأمن الدولي"، مشيرةً إلى أنه "منذ وقوع هذه الجريمة الشنيعة، والأمين العام أكد مرارًا علي وجوب محاسبة المسؤولين عنها وضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأنها".