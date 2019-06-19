الإليزيه: وزير الخارجية توجه لإيران لعقد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين

أفادت الرئاسة الفرنسية " ​الإليزيه​" بان "وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ توجه ل​إيران​ لعقد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين من أجل خفض التوتر".

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