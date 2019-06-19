الميادين: تقرير كالامارد كشف معلومات جديدة عن احتجاز السعودية للحريري

اشارت قناة "الميادين" الى ان "تقرير المحققة الأممية الخاصة بجريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي أنييس كالامارد، كشف معلومات جديدة عن احتجاز السعودية لرئيس الوزراء اللبناني ​سعد الحريري​ في تشرين الثاني 2017". واكدت كالامارد في تقريرها ان "سعود القحطاني كان أحد شخصين استجوبا الحريري شخصياً"، معتبرة ان "الحريري كان ضحية التعذيب النفسي والمعاملة التي قد تصل إلى حد القسوة واللاإنسانية والمهينة".

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