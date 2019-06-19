افادت معلومات صحافية بأن "مفرزة استقصاء الشمال اوقفت سوريا بعد فراره من داخل قصر عدل طرابلس ظهر اليوم وبحقه مذكرة توقيف بجرم القتل". واشارت المعلومات الى انه "جرى توقيفه في خراج بلدة مشمش في منطقة جرد القيطع / عكار، على بعد حوالي 50 كلم من قصر العدل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفرزة الشمال أوقفت قاتلا فارا من قصر عدل طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.