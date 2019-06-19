شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان البرلمان: لم نناقش الإيجار القديم بشأن الوحدات السكنية وكل ما يتردد شائعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة لم تناقش مشروع قانون الإيجار القديم، فيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين، مؤكدا أن كل ما يثار عبر مواقع التواصل بشأن موافقة اللجنة على مشروع قانون الإيجار القديم شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك من يطلق شائعات بشأن موافقة اللجنة على مشروع قانون الإيجار القديم، بهدف إثارة البلبلة وشحن الرأى العام، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة، ومازال مشروع القانون بمثابة المقترح على الرغم من موافقة اللجنة عليه، وذلك لأنه سيطرح للنقاش بالجلسة العامة حال إدراجه على جدول الأعمال.
وأكد عضو اللجنة، أن البرلمان لن يناقش تشريعاً يقضى بطرد أى مواطن من مسكنه، وياتى ذلك حرصا من الجميع على مصلحة المواطنين، لافتا إلى أن اللجان الإلكترونية تسعى لإثارة الرأى العام، من خلال نشر معلومات مضللة بهدف حدوث بلبلة.
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