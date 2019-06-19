شكرا لقرائتكم خبر عن 40 حزبا سياسيا يرفضون تصريحات أردوغان وهيومن رايتس ووتش بشأن وفاة مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر تحالف الأحزاب السياسية المكون من 40 حزبا سياسيا، التصريحات الاستفزازية التى أصدرها الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، بعد وفاة المعزول محمد مرسى العياط، أثناء محاكمته بتهمة التخابر.

جاء ذلك خلال اجتماع التحالف مساء اليوم، الأربعاء، بحضور المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام للتحالف، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد رئيس المكتب التنفيذي للتحالف، واللواء رءوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، والعديد من رؤساء الأحزاب أعضاء التحالف، لمناقشة ما استجد من أحداث على الساحة السياسية.

وأكد المهندس تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أنه بمتابعة تداعيات وفاة محمد مرسي واستغلال بعض المنظمات لشن هجوم على مصر، خاصة منظمة هيومن رايتس ووتش، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن "التحالف" يرفض وبشدة هذا التدخل السافر من رئيس تركيا الذى حول بلاده لسجون وسلاخنات للمواطنين، واعتاد دائما على مثل تلك التصريحات الهزلية ضد مصر، والتى أثارت حفيظة الشارع المصرى ورفضها بكل طوائفه.

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وأكد "مطر"، أن قضاء مصر ينظر كل القضايا بكل شفافية ونزاهة، دون أى تدخلات سواء خارجية أو داخلية، وهو من المؤسسات الوطنية التى يثق فيها الشعب المصرى.

ويدين تحالف الأحزاب السياسية ويرفض التصريحات الأخيرة التى صدرت من منظمة هيومن رايتس ووتش، التى اعتادت على بث سمومها وأخبارها الكاذبة عن مصر وشعبها، واصفا إياها بالمنظمة المشبوهة التى تواصل أكاذيبها الواهية، حيث دأبت على اتخاذها منهجا فى تعاملها حيال الدولة المصرية.

وطالب تحالف الأحزاب السياسية بضرورة تقديم الرئيس التركى لمحاكمة عاجلة، والبحث عن مصادر تمويل تلك المنظمة المشبوهة، وتقديم القائمين عليها لمحاكمة عاجلة أيضًا.

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