شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل منتخبى مالى وبنين استعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، منتخبى مالى وبنين، وتم إنهاء الإجراءات عبر صالة 4 التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة فى هذا الحدث الرياضى الأبرز فى أفريقيا، وذلك استعدادًا لـ كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

استقبل البعثتين فور وصولهما على متن رحلة خاصة، قيادات الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركة ميناء القاهرة الجوى، وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء وشركة مصر للطيران، لتسهيل إجراءات وصولهم.

وتحرص وزارة الطيران، فى إطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، على الاهتمام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة فى البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر .

ويشهد مطار القاهرة، توافد المنتخبات المشاركة فى البطولة الأفريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يصل المشجعين الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار.

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