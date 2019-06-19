شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يعيد افتتاح مستشفى للمرة الثانية خلال 6 أشهر لدعم يلدريم فى أسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "زمان"، التركية المعارضة، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث أعاد افتتاح مستشفى سلطان غازى بمنطقة الحسكة، الذى سبق وأن تم افتتاحه قبل ستة أشهر فى حفل افتتاح جماعي في إسطنبول.

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وبحسب الصحيفة، فان أردوغان ذكر في تصريحاته أن إدارته جعلت من سلطان غازى حيا حديثا تماما، ببنيته التحتية ،ومستشفياته ومدارسه ومواصلاته وتمتعه بالغاز الطبيعى، مفيدا أن سلطان غازي لم يكن حيًّا من الناحية الإدارية وقت توليه إدارة البلاد، وهم من حولوه لاحقا إلى هذا الوضع.

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وأشار أردوغان إلى تساؤل البعض عما حققه وإدارته خلال 24 عامًا فى إسطنبول قائلا: “أمعنوا النظر يا إخوتي، فما فعلناه في هذا المستشفى خير جواب على هذا”.

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يذكر أن مستشفى سلطان غازى، افتتحه الرئيس أردوغان قبل ستة أشهر من الآن، وهو الأمر الذى اعتبره الرأي العام دليلاً على اتهامات المعارضة لأردوغان بإعادة فتح بعض المؤسسات قبيل الانتخابات من أجل التأثير على توجهات الناخبين

وذهب محللون الى ان النشاط المكثف الذ1ى يقوم به اردوغان هذه الايام فى اسطنبول يستهدف دعم بن على يلدريم، قبل الانتخابات على رئاسة بلدية اسطنبول المقرر إجراؤها الأسبوع القادم.

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