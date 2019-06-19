مساعد وزير التموين: الإعلان عن النتائج النهائية لـ"جمعيتي" مطلع يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب اشرف سويلم

قال الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي، اليوم الأربعاء، إن وزارة التموين ستعلن عن النتائج النهائية لجميع المعاينات التي جرت للمتقدمين لمشروع جمعيتي بالمرحلة الثالثة والبالغ عددهم 7 ألاف طلب، وسيجري اختيار 1500 طلب منهم بشكل نهائي طبقًا لقرارات اللجان المعاينة واحتياجات كل منطقة للمشروع.

وأضاف أنه تم اعتماد نتائج معاينات المتقدمين لمشروع جمعيتي بأكثر من 15 محافظة حتى الأن، وجاري اعتماد نتائج معاينات قرابة 7 محافظات متبقية لتعلن الوزارة في الأول من يوليو المقبل عن النتائج النهائية للمشروع.

وأوضح أن الهدف من المشروع هو بناء شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة تساعد على وصول وتدفق السلع إلى المواطنين حاملي البطاقات التموينية، وتشغيل الشباب وزيادة عدد المنافذ التابعة للوزارة، وتوفير السلع بأسعار وكميات مناسبة، وذلك جنبًا إلى جنب مع وجود البدالين للمساهمة في وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال البطاقات التموينية.