سفيرة كوبا تزور حزب مستقبل وطن وتشيد بقيادته الشبابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

استقبل المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، الأربعاء، سفيرة جمهورية كوبا في القاهرة تانيا اجيار فرنانديز، والمستشار السياسي لسفارة كوبا بالقاهرة دينيس كاساريس، بالمقر الرئيسي للحزب، بحضور كل من المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والنائب كريم درويش الأمين العام المساعد للعلاقات الخارجية بالحزب، والنائب طارق الخولي أمين العلاقات الخارجية بالحزب، ورحمة محمود ومحمد بهنس مسئولي دائرة أمريكا اللاتينية بأمانة العلاقات الخارجية بالحزب.

وأكد رشاد، حرص الحزب على تدعيم العلاقات المصرية الكوبية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وشدد "رشاد" على تطلع الحزب لتوطيد العلاقات مع الحزب الشيوعي الكوبي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مستقبل وطن ليس حزبًا سياسيًا فقط ولكنه حريص على المسئولية المجتمعية.

وأبدت سفيرة كوبا، سعادتها بزيارة مقر مستقبل وطن مشيدة وتولي شاب رئاسته وهو ما يؤكد حرص مستقبل وطن على دعم الشباب وإعطائهم الفرصة لتولي مناصب قيادية.

وأعلنت سفيرة كوبا عن رغبتها في التعاون مع الحزب بعدد من الملفات على رأسها الملف الطبي وملف التعليم.

واستعرض المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب نشاط مستقبل وطن وتشكيلاته وانتشاره بكافة قرى وونجوع مصر، مشيرًا إلى أن الحزب نظم العديد من الفاعليات الهامه بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الأخيرة بينها إنشاء مستشفى تحمل اسم مستقبل وطن بمحافظة الشرقية لتقديم الخدمات الطبية بشكل مجاني لغير القادرين.

وشدد النائب كريم درويش الأمين العام المساعد للعلاقات الخارجية، على قوة الحزب باعتباره يمثل الأغلبية داخل مجلس النواب، موجها الشكر إلى كوبا لتطابق مواقفها مع المواقف المصرية في مكافحة الارهاب و دعم القضيه الفلسطينية.

من جانبه أعلن النائب طارق الخولي أمين العلاقات الخارجية بالحزب، عن سعي مستقبل وطن لفتح علاقات مع نظرائهم من الحزب الشيوعي الكوبي والاطلاع على أفكارهم في المجالات المختلفة وتبادل الخبرات فيما بينهما.

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وشدد الخولي على حرص مصر علي التعاون مع كوبا في مجال الطب في افريقيا تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.

فيما أوضحت رحمة محمود مسئول دائرة أمريكا اللاتينية بأمانة العلاقات الخارجية بالحزب، أن مستقبل وطن يتطلع للاستفادة من التجربة الكوبية في ملف محو الأمية نظرا للنجاح الكبير الذي حققته كوبا في هذا الملف.

كما دعت بضرورة مشاركة وفد من المستثمرين المصريين في مؤتمر رجال الاعمال السنوي المقبل الذي تنظمه كوبا بمدينة هاڤانا.

ومن جانبه طالب محمد بهنس مساعد مسئول دائرة أمريكا اللاتينية، بضرورة استفادة الطلاب المصريين بالمنح المجانية التي تمنحها كوبا في مجال الطب لعدد من دول العالم.

وأشار إلى أن الحزب ينظم قوافل طبية مجانية لعلاج غير القادرين بعدد من المحافظات تزامنا مع إنشاء مستشفي طبي ونتطلع لمشاركة عدد من الأطباء الكوبيين بتلك القوافل بجانب الاستفادة من الأمصال الكوبية لعدد من الأمراض في إطار حرص مصر على علاج الأمراض المزمنة.

ورحبت السفيرة الكوبية، بدعوتها لزيارة مستشفى مستقبل وطن بالشرقية خلال الفترة المقبلة، كما دعت وفد من الحزب والمستثمرين المصريين للمشاركة في مؤتمر رجال الاعمال السنوي المقرر عقده أكتوبر المقبل، على أن تشمل الزيارة مقر الحزب الشيوعي الكوبي ومقر البرلمان الكوبي ومراكز الأبحاث وعدد من المستشفيات الكوبية.

من جانبه أعلن المستشار السياسي للسفارة الكوبية عن استعداداهم للتعاون في ملف محو الأمية وأن يتم إرسال البرنامج الكوبي لمحو الأمية إلى قيادات الحزب مترجم باللغة العربية خلال الفترة المقبلة.

ورحب بمشاركة الأطباء الكوبيين في القوافل الطبية التي ينظمها الحزب، مشددًا على احترام كوبا لعادات وتقاليد المجتمع المصري.