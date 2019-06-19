وزير الخارجية الفرنسي يزور إيران اليوم لبحث خفض تصعيد الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزية"، أن وزير الخارجية جون إيف لودريان، توجه إلى إيران اليوم، لعقد محادثات بهدف خفض تصعيد الأزمة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ومنذ إعلان الولايات المتحدة تحريك حاملة الطائرات إبراهام لينكولن وعدد من القاذفات إلى منطقة الخليج، ردًا على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز، شهدت المنطقة العديد من الهجمات، بدأت باستهداف أربعة سفن قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، واستمرت حتى الخميس الماضي، بضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.

ونفت إيران جميع الاتهامات التي وجهت لها من قبل الولايات المتحدة، مؤكدة أن لا علاقة لها بالهجمات الأخيرة التي وقعت في مياه الخليج العربي، وخاصة تلك التي استهدفت ناقلتي النفط اليابانية والنرويجية.