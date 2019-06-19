"مستقبل وطن" بسوهاج: نجاح أمم أفريقيا نجاح لكل مؤسسات الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال رشاد عبد الغنى، أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بسوهاج، إن فوز مصر باستضافة كأس الأمم الأفريقية بـ 16 صوتًا من أصل 18 صوتًا، يعكس مدى حب واهتمام القارة الأفريقية بالدولة المصرية.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعتبر رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان وتحظى بثقة كبيرة، موضحًا أن الحدث ستتناقله قنوات عالمية، لذا وجب استغلاله على جميع المستويات، حيث أن نجاح البطولة هو نجاح لكل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أهمية استضافة الـ 24 دولة أفريقية والتي تعد خير دعاية للدولة، وأن أول خطوات نجاح البطولة هو حفل الافتتاح الذى سيبدأ مساء الجمعة باستاد القاهرة وسط حضور جماهيري ضخم.

وأشار إلى أهمية تكاتف كل الجهود لظهور البطولة في مظهرها المشرف، من خلال تسهيل دخول الجماهير لمشاهدة المباريات، واستعدادات الملاعب المستضيفة للمباريات، وذلك بمساعدة الأمن.

وتابع أمين قطاع الأعمال بمستقبل وطن بسوهاج، أنه يجب على الجميع أن يتحمل مسؤلياته وأن يكون الشباب والجمهور الذى سيشهد المباريات بالملعب معاون لأجهزة الأمن فى حفظ النظام والمظهر العام لتصدير صورة للجميع بأن مصر دولة متحضرة وقادرة على استضافة جميع المناسبات سواء كانت رياضية أو غير ذلك.