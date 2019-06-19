الإزالة في المهد.. محلية النواب توصي بمواجهة التعديات على أملاك الدولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، وتعميم فكرة تشكيل وحدات التدخل السريع لتنفيذ الإزالة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن إيقاف قرارات الإزالة الجارفة بمحافظة دمياط، لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك فى أقرب وقت لإيقاف انهيار اقتصاد الدولة المصرية.

وقالت "متى"، إنها تقدمت بطلب الإحاطة منذ شهر فبراير الماضى، عندما وجدت إزالات لمنازل المواطنين رغم أنها مبنية فى سنة 2013 أي قبل صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضافت أنه "كان يجب الانتظار رفقا بالناس، فهناك قرارات إزالة صادرة منذ سنوات طويلة تصل لـ20 سنة وأكثر ولم تنفذ، ولابد أن يتم تشكيل لجنة تحدد ما إذا كانت هذه المنازل تستحق الإزالة أم لا".

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وعقبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأن هناك قرارات إزالة كثيرة فى المحافظة، ومنذ شهر يناير الماضي تم وقف الإزالات، واقتصرت فقط على "الخطورة الداهمة" والتعدي على أملاك الدولة، لافتة إلى أن ترك المخالفات القديمة بسبب قانون التصالح فى مخالفات البناء للبت في أمرها.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الأمر بالنسبة للبرلمان واللجنة أن الأولوية لإزالة المخالفات والتعديات فى المهد ولا يوجد أى مبرر للجهات المنفذة أن تتقاعس عن إتمام الإزالة فى المهد، سواء كان بناء بدون ترخيص أو تعدي على أملاك دولة.

وتابع "السجينى": "ليه تزيل بيت مبنى وناس ساكنة فيه من 20 سنة ولا 10 أو 5 سنوات، ولدينا قانونين بشأن تقنين وضع اليد والتصالح فى مخالفات البناء، وهما مقدمين من الحكومة، وهذه سياسة دولة".

وأضاف أنه "حاليا فى ظل محدودية الإمكانيات والمعدات الأولى أن أوجه قدراتى للإزالة من المهد، ففي محافظة الإسكندرية شكلوا وحدة التدخل السريع مختصة لتنفيذ الإزالة من المهد، واللجنة أوصت بتعميم هذه الفكرة فى كل المحافظات واعتمد المجلس هذه التوصية وكلف الحكومة بتنفيذها".