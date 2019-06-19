المحكمة تدين 3 أشخاص تورطوا في هجوم إرهابي وقع بكينيا عام 2015

أدانت محكمة كينية اليوم الأربعاء ثلاثة أشخاص بالتورط في هجوم إرهابي وقع في جامعة جاريسا شمال شرقي البلاد وتسبب في مقتل 148 شخصا عام 2015.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن القاضي

الكيني فرانسيس أنداي قوله إن كلاً من محمد عبدي أبيكار، حسن عدن حسن، وراشد تشارلز سيتم الحكم عليهم في 3 يوليو القادم.وأضافت الشبكة أن شخصا آخر كان من بين المشتبه بهم تمت تبرئته، مشيرة إلى أن مكالمات هاتفية وكتابات خطية هي من قادت قوات الأمن إلى المدانين.كان 4 من إرهابيي حركة الشباب الصومالية قد نفذوا الحادث داخل الجامعة عام 2015، وتم القضاء عليهم في وقت لاحق.