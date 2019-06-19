أدانت محكمة كينية اليوم الأربعاء ثلاثة أشخاص بالتورط في هجوم إرهابي وقع في جامعة جاريسا شمال شرقي البلاد وتسبب في مقتل 148 شخصا عام 2015.
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن القاضي
وأضافت الشبكة أن شخصا آخر كان من بين المشتبه بهم تمت تبرئته، مشيرة إلى أن مكالمات هاتفية وكتابات خطية هي من قادت قوات الأمن إلى المدانين.
كان 4 من إرهابيي حركة الشباب الصومالية قد نفذوا الحادث داخل الجامعة عام 2015، وتم القضاء عليهم في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تدين 3 أشخاص تورطوا في هجوم إرهابي وقع بكينيا عام 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.