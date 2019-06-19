سوريا: إحباط هجوم لمسلحين في ريف حماة

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الأربعاء، وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحين من "جبهة النصرة" وبعض التنظيمات المسلحة الأخرى في ريف حماة.
وقالت الوكالة الرسمية: إن عناصر مسلحة تابعة لـ"جبهة النصرة" هاجمت بأعداد كبيرة محور تل ملح - الجلمة في ريف حماة الشمالي الغربي.
وأشارت "سانا" إلى أن "وحدات الجيش قضت على المجموعات الأولى وبينها عدد من الانتحاريين ودمرت آلياتهم وعرباتهم
كما أفادت بأن "المجموعات المسلحة التي تنتشر في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، تتلقى دعما غير محدود بالسلاح المتطور والطيران المسير والعربات المدرعة من قبل تركيا
ونشرت الوكالة الرسمية مجموعة من الصور قالت إنها لـ"عدد كبير من جثث المسلحين الملقاة أرضا، بالإضافة إلى آليات وعربات في محيط قرية الجلمة أكدت الوكالة أنها دمرت جراء ضربات الجيش السوري خلال تصديه للهجوم".
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 9 مقاتلين على الأقل لقوا مصرعهم على محاور التماس في ريف حماة الشمالي الغربي، منذ فجر يوم الأربعاء.
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