اخبار العالم

سوريا: إحباط هجوم لمسلحين في ريف حماة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الأربعاء، وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحين من "جبهة النصرة" وبعض التنظيمات المسلحة الأخرى في ريف حماة.
وقالت الوكالة الرسمية: إن عناصر مسلحة تابعة لـ"جبهة النصرة" هاجمت بأعداد كبيرة محور تل ملح - الجلمة في ريف حماة الشمالي الغربي.
وأشارت "سانا" إلى أن "وحدات الجيش قضت على المجموعات الأولى وبينها عدد من الانتحاريين ودمرت آلياتهم وعرباتهم

المصفحة المزودة برشاشات، فيما انسحبت مجموعات أخرى تحت ضربات الجيش تاركة قتلاها وعددا من آلياتهم المدمرة وكميات من الأسلحة الفردية والذخائر في المكان".
كما أفادت بأن "المجموعات المسلحة التي تنتشر في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، تتلقى دعما غير محدود بالسلاح المتطور والطيران المسير والعربات المدرعة من قبل تركيا
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
في محاولة لتعويض الخسائر التي منيت بها المجموعات خلال الأسابيع الماضية أمام القوات السورية التي حررت عددا من القرى والبلدات".
ونشرت الوكالة الرسمية مجموعة من الصور قالت إنها لـ"عدد كبير من جثث المسلحين الملقاة أرضا، بالإضافة إلى آليات وعربات في محيط قرية الجلمة أكدت الوكالة أنها دمرت جراء ضربات الجيش السوري خلال تصديه للهجوم".
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 9 مقاتلين على الأقل لقوا مصرعهم على محاور التماس في ريف حماة الشمالي الغربي، منذ فجر يوم الأربعاء.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا: إحباط هجوم لمسلحين في ريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا