إحالة الرئيس الفرنسي السابق " نيكولا ساركوزي" إلى المحاكمة بتهم فساد

أكد القضاء الفرنسي قرار إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للمحاكمة بتهم فساد للاشتباه بممارسته ضغطا على قاض كبير في محكمة التمييز بهدف الحصول على معلومات سرية.
وذكرت قناة "فرانس 24"، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بعد أن رفضت محكمة التمييز الالتماسات الأخيرة التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه
ويشتبه بأن ساركوزي حاول الحصول في مطلع العام 2014 من خلال محاميه، على معلومات سرية
يشار إلى أن ساركوزي مهدد أيضا بمحاكمة أخرى محتملة بتهمة الحصول على "تمويل غير قانوني" لحملته الانتخابية عام 2012، كما انسحب ساركوزي من العمل السياسي منذ أواخر عام 2016.
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