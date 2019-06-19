دعت منظمة (سي ووتش) الألمانية للإغاثة ،الحكومات الأوروبية على استقبال عشرات المهاجرين الذين أنقذتهم من البحر المتوسط قبل أسبوع.
وذكرت المنظمة -حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء- أن معظم
وكان وزير الداخلية الألماني قد صرح
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة ألمانية تطالب الحكومات الأوروبية باستقبال مهاجرين أنقذتهم في البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.