الكويت والعراق يدعوان للتحلى بالحكمة لتجنب التوتر في منطقة الخليج

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء أن الكويت والعراق حثا على التحلي بالحكمة والعقل في التعامل مع التطورات الأخيرة في منطقة الخليج من أجلتجنب التوتر والصدام.
وقالت الوكالة "أكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التطورات الأخيرة بالدعوة إلى الحكمة والعقل
وزار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العراق اليوم لبحث العلاقات الثنائية والتوترات الإقليمية الأخيرة في أعقاب هجمات على ناقلات نفط في الخليج.
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