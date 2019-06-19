بفارق كبير عن منافسيه.. ترامب يجمع 25 مليون دولار خلال ساعات من إطلاق حملته الانتخابية

نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جمع أكثر من 24 مليون في الساعات الأولى من الإطلاق الرسمي لحملته لإعادة انتخابه رئيساً لولاية جديدة، ليتفوق بدرجة كبيرة عن أي منافس من الحزب الديموقراطي.

وجاء هذا الإعلان، اليوم الأربعاء، من جانب رونا ماكدانيال، رئيسة الحزب الجمهوري، غداة بدء الرئيس حملته الانتخابية في اجتماع حاشد في ولاية فلوريدا.

اقرأ أيضاً... ترامب يطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية

ومن بين الديموقراطيين، جمع نائب الرئيس السابق جو بايدن أكثر قليلاً من 6 ملايين دولار في أول 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن حملته، بينما حصل السيناتور بيرني ساندرز على نحو 6 ملايين دولار أيضاً من المانحين في نفس الفترة.