كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربى يطالب بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صنف البرلمان العربي يوم الأربعاء ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران على أنها جماعة إرهابية ودعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء مماثل.

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وجاء هذا الإعلان في ختام الدورة الأخيرة للبرلمان العربي اليوم ، والتي ترأسها رئيس مجلس الإدارة مشعل بن فهد السالمي ، فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية الأخيرة على المنشآت المدنية السعودية والسفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة و في خليج عمان.

وقال السالمي "البرلمان لن يتغاضى عن أي مجموعة تستهدف المناطق المدنية ، مثل هجمات الحوثيين في الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية" ، ووصف الهجمات بأنها "جريمة حرب".