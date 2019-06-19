كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد تجاري لغرفة تجارة وصناعة عمان يزور الشركات البوسنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطلع الوفد التجاري العماني لغرفة تجارة وصناعة عمان (OCCI)، الذي يزور حاليا العاصمة البوسنية، سراييفو، على عمل عدد من الشركات العاملة في مجالات السياحة والمواد الغذائية ومنتجات الألبان.

وخلال زيارته للمصانع والشركات، تم إطلاع الوفد العماني على تاريخ الشركات وخطوط الإنتاج وجودتها والأسواق المستفيدة منها وقدرتها التوسعية لجذب أسواق جديدة في الشرق الأوسط.

كما زار الوفد مصنعًا لإنتاج اللحوم والألبان والفواكه، واطلع على آلية الإنتاج وأسواقه وقدرته الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق الجديدة.

حيث التقى الوفد التجاري برئاسة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الحوطي، عضو مجلس إدارة الوفد التجاري العماني لغرفة تجارة وصناعة عمان، مع عمدة سراييفو.

واستعرض الاجتماع مختلف الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة بما في ذلك السياحة الطبية والسياحة الترفيهية.

