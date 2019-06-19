كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقعات بتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا نهاية عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصلحة الدولة للاستعلامات المصرية أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للخبراء الرومانيين، ومن المتوقع أن يزداد التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 100 في المئة بنهاية عام 2019 مقارنة بالعام الماضي.

حيث تعتبر أهم السلع المصرية المصدرة إلى السوق الرومانية هي الأسمدة والأدوية والكابلات والموصلات الكهربائية والخضروات والفواكه والكيماويات والمنتجات الزراعية، تشمل الواردات، من ناحية أخرى، الأخشاب والمنتجات الكيماوية وأجزاء من عربات السكك الحديدية والجرارات والمعادن وخاصة الحديد والصلب.

وقالت مصلحة الدولة للإحصاء إن رومانيا تحتل المرتبة 40 بين الدول التي تستثمر في مصر.

كما بلغت الاستثمارات الرومانية حتى عام 2017 223.9 مليون دولار، موزعة على 60 مشروعًا استثماريًا متنوعًا، تحصل المشاريع السياحية على نصيب الأسد، وفقًا لنظام المعلومات الجغرافية ؛ الاستثمارات الرومانية بما في ذلك الشركات السياحية الكبرى.

كما تشارك رومانيا أيضًا في 14 شركة صناعية و24 شركة خدمة في مصر.

