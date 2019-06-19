تشميع بيوت الجماعة يُخرج العشرات للاحتجاج أمام البرلمان

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نظمت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان، لتتنديد بما وصفته بـ”القرارات السلطوية”، القاضية بتشميع عدد من بيوت أعضاء الجماعة.
الوقفة التي نظمت مساء اليوم الأربعاء، وسط العاصمة الرباط، حضرتها شخصيات حقوقية، وأعضاء جماعة العدل والاحسان، منددين بتشميع بيوت جديدة بكل من تطوان، والفنيدق، ومراكش، وهو ما يصفونه بالـ “اعتداء السافر على حق المواطنين في الملكية، والعيش الآمن في منازلهم”.
ورفع المتظاهرون شعارات تصف قرارات تشميع البيوت بالضرب السافر للحق في السكن، و أنها “قرارات انتقامية” في حق أعضاء الجماعة.
وطالب المتظاهرون بـ”الإفراج” عن البيوت وإعادتها لأصحابها، رافعين صور أصحاب البيوت المشمعة، ومطالبين بضمان حقهم في السكن.
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