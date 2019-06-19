إدارة المؤسسة الخصوصية تنفي وفاة إحدى تلاميذها في حادثة سير بطنجة

نفى مصدر من داخل إدارة المؤسسة الخصوصية خبر وفاة أحد تلاميذها في حادثة سير وقعت، صباح أمس الأربعاء، بطنجة، بين حافلة للنقل المدرسي وسيارتين خفيفتين، على مستوى الطريق الرابطة بين طنجة البالية وطريق تطوان وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.

وكشف المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24” أن التلاميذ أصيبوا بجروح طفيفة، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر نفسه، أن سائق حافلة النقل المدرسي، لم يتجاوز السرعة القانونية، وهو الأمر الذي كشف عنه جهاز مراقبة السرعة الخاص بالحافلة بعد استخراجه من طرف المصالح الأمنية المختصة إذ تبين أن الحافلة كانت تسير ضمن السرعة المحددة.

وأكد مصدر طبي من داخل مستشفى محمد الخامس لـ “اليوم24” أن الوفاة تتعلق بسائق إحدى السيارتين اللتان كانتا تسيران بسرعة كبيرة، وهو ما تسبب في الاصطدام بحافلة للنقل المدرسي، وأدى ذلك إلى تسجيل إصابات متفاوتة في صفوف التلاميذ.