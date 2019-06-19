مريض نفسيا يقتل شابا “بشاقور” ويرسل آخر إلى المستعجلات

اهتزت، صباح اليوم الأربعاء، دار ولاد زيدوح إقليم الفقيه بن صالح، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، وأصيب آخر بجروح.
وقالت مصادر “اليوم 24” إن شابا في الثلاثينات من عمره، عثر عليه، صباح اليوم، مدرجا في دمائه وسط منزله الكائن في زوادحة، بعدما تلقى ضربات على مستوى الرأس من أحد جيرانه، الذي يعاني مرضا نفسيا، بواسطة “شاقور”، على حد قول شهود عيان.
وأضاف المصدر ذاته أن أحد بقالة الحي نجا من موت محقق، بعدما تعرض لاعتداء هو الآخر، إذ نقل بدوره إلى المستشفى الجهوي في بني ملال، بعد إصابته على مستوى الرأس.
وفتحت مصالح الدرك الملكي في سرية دار ولد زيدوح، تحقيقاتها من أجل معرفة تفاصيل الحادث، في حين، تم وضع جثة الهالك في مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
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